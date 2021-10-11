В Ингушетии отметят 240-летие Назрани лазерным шоу, выставкой ковров и турнирами

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Лазерное шоу, выставку ковров в национальном стиле и спортивные турниры проведут в самом крупном городе Ингушетии Назрани к 240-летию его основания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Празднование 240-летия со дня основания Назрани будет проходить 17 октября, жителей и гостей республики ждут различные развлекательные мероприятия: лазерное шоу, выставки картин, фотографий, ковров, выполненных в национальном стиле, подворья и выставка ремесленников, различные спортивные турниры, а также каждый сможет угоститься блюдами национальной кухни", - передает пресс-служба слова мэра Назрани Урусхана Евлоева.

Как сообщается, также в день празднования во дворце культуры города состоится концерт с участием звезд эстрады Кавказа. Кроме того, для детей будет организована детская концертная и развлекательная программа и бесплатные сладости.

"Праздничный день завершится салютом в 20:00, но разного рода мероприятия, посвященные юбилейной дате города, продлятся до конца ноября. В частности, в конце октября планируется открытие аллеи 240-летия Назрани на территории городского пруда, где в ноябре пройдет экологическая акция. В этот день молодежь города посадит 240 саженцев разных видов деревьев", - цитирует также пресс-служба Евлоева.

Город Назрань был основан в 1781 году и на сегодняшний день состоит из четырех административных округов, в которых проживают около 120 тыс. человек. Это крупнейший город Ингушетии, являющийся ее экономическим и культурным центром.