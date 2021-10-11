Ивановские власти увеличили уровень обязательной вакцинации на предприятиях до 80%

ИВАНОВО, 11 октября. /ТАСС/. Доля сотрудников на предприятиях Ивановской области, которые обязательно должны быть привиты от коронавируса, будет увеличена с 75 до 80%. Подобная норма о повышении коллективного иммунитета вводится в регионе с 20 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 20 октября на предприятиях и организациях вводится норма о повышении уровня коллективного иммунитета с 75 до 80 процентов. Сотрудники, не прошедшие курс вакцинации против коронавируса, не имеющие антитела к инфекции, не переведенные на дистанционную форму работы, должны проходить тестирование вплоть до достижения в организации уровня коллективного иммунитета в 80%", - говорится в сообщении.

Ранее подобная мера была введена лишь на ивановских предприятиях ряда сфер, работники которых много контактируют с людьми, в том числе торговли, общепита, транспорта и других. По распоряжению регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники этих предприятий должны пройти полный курс вакцинации к 20 ноября. Требование не распространяется на граждан, имеющих противопоказания. В остальных случаях при отказе от прохождения вакцинации и отсутствии справки об антителах работодатель обязан отстранить сотрудника от очной работы.

В настоящий момент в Ивановской области первым компонентом вакцины привились 332 тыс. человек (это более 47% от подлежащих вакцинации), вторым - 292 тыс. человек.