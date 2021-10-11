{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нуланд призналась, что наслаждается бабьим летом в Москве

Заместитель госсекретаря США по политическим делам прибыла с визитом в Москву для переговоров с российскими представителями власти

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице России и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества. Слова Нуланд приводит в своем Twitter пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом (это словосочетание приведено в записи на русском языке - прим. ТАСС) в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США", - говорится в записи.

Также Нуланд посетила музей современного искусства "Гараж". Ее визит продлится до 13 октября.

Теги
СШАРоссия
Волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали в Карелии 50 тонн отходов
Они очистили тропу к Беломорским петроглифам и ликвидировали свалку около поселка Летнереченский в Беломорском районе
Читать полностью