На Ставрополье появится около 8 тыс. новых учебных мест в школах до 2023 года

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в течение ближайших двух лет введут в эксплуатацию 11 школ почти на 8 тыс. мест, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"В Ставропольском крае одновременно ведется строительство 11 школ на 7 823 места. Работы идут по нескольким программам: нацпроект "Образование", государственная программа РФ "Развитие СКФО", госпрограмма края "Развитие образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ставрополе возводят сразу два учебных заведения на 1 550 и 990 мест, такое же количество школ строят и в Кисловодске на тысячу и 116 мест, еще две школы вместимостью 1 002 места появятся в городе Михайловске. В Пятигорске новая школа сможет принять 252 ученика.

По данным пресс-службы, три образовательные организации строят в селах Кочубеевское (440 мест), Прасковея (696 мест), Краснокумское (775 мест).

"Такое количество новых школ позволит значительно разгрузить существующие учебные заведения, а также повысить качество образования. Несколько школ планируем ввести в эксплуатацию в 2021 году, еще несколько - в 2022 году", - прокомментировал и. о. главы краевого Минстроя Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что при строительстве особое внимание уделяется комфорту и функциональности. Во всех школах просторные классы, учебные кабинеты оснащены современной техникой. Для младших классов организованы специальные помещения для групп продленного дня со спальнями и игровыми комнатами.

В настоящее время в крае работают более 800 учреждений, где обучаются около 138 тыс. детей. Система школьного образования края состоит из более чем 600 учреждений, где обучаются более 300 тыс. детей.

Создание новых учреждений позволяет повышать доступность образования - на Ставрополье полностью ликвидировано трехсменное образование в школах. Новые школы строятся в наиболее густонаселенных городах, а также муниципалитетах, где нет своих учреждений.