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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Духовные лидеры России, Армении и Азербайджана обсудят урегулирование в Карабахе

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II и председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде прибыли в Москву для трехсторонней встречи с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II и председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде прибыли в Москву для трехсторонней встречи с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла по теме карабахского урегулирования, сообщает в понедельник пресс-служба Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"В рамках визита 12 октября верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II встретится со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 13 октября состоится трехсторонняя встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и председателя Духовного управления мусульман Кавказа шейха Аллахшукюра Паша-заде, посвященная теме карабахского урегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече, в частности, будет обсуждаться миротворческая миссия духовных лидеров России, Армении и Азербайджана на Южном Кавказе.

В аэропорту Шереметьево первоиерарха Армянской апостольской церкви встретил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Главу Духовного управления мусульман Кавказа в аэропорту Внуково встретил заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияКирилл (патриарх)Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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