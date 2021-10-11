Жители Канады отмечают День благодарения

ОТТАВА, 11 октября. /ТАСС/. Канадцы отмечают в понедельник День благодарения, который посвящен сбору урожая, плодородию и семейному благополучию. В этом году в условиях продолжающейся пандемии коронавируса он проходит как в традиционном, так и в виртуальном формате.

В отличие от прошлого года, когда власти запретили канадцам собираться с семьями и друзьями за праздничным столом, в этом году такой запрет был снят. Однако часть жителей Канады вновь отказались от традиционных больших семейных ужинов, в том числе из-за опасения заразиться. Вместо этого они пообщались с родственниками и друзьями онлайн. Кроме того, в Канаде в этом году снова не будет праздничных ярмарок и массовых шествий.

"Мы и в прошлом году встречались с родственниками в День благодарения, так что и в этом году, когда многие уже вакцинировались, не собираемся отказываться от этой традиции", - сказал корреспонденту ТАСС один из жителей Оттавы. Другой житель канадской столицы сообщил, что не планирует отмечать праздник в традиционном формате. "Честно говоря, мы устали от этих запретов. Сегодня мы с женой и детьми пойдем на прогулку в лес, а потом дома просто поужинаем, а родственников поздравим с праздником по телефону. Надеюсь, что большой семейный ужин уже организуем в следующем году", - сказал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, обращаясь с поздравлением к нации, призвал сограждан, которые планируют провести личные встречи с родными, продолжать следовать указаниям медицинских экспертов: носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещения. Кроме того, он обратился к жителям страны с просьбой не забывать наполнять так называемые продовольственные банки, в которые канадцы ежегодно относят различные продукты питания, как правило, консервы. Эти продукты волонтеры потом раздают малоимущим.

Традиция и история праздника

День благодарения в Канаде традиционно является выходным. В этот день принято устраивать ярмарки, музыкальные фестивали, торжественные шествия, а самой главной его частью является праздничный ужин, на который собираются несколько поколений одной семьи, чтобы вознести благодарственные молитвы за собранный урожай. Основное блюдо и главный символ праздника - фаршированная индейка с клюквенным сиропом. Ее принято подавать с большим сладким тыквенным или яблочным пирогом, кукурузой, орехами, виноградом и кленовым сиропом. К торжеству канадцы украшают свои дома тыквами, декоративными снопами и венками из соломы и кукурузы.

Продукты к ужину канадцы запасают заранее, так как в День благодарения в стране закрыты магазины, поэтому за несколько дней до праздника торговые центры и небольшие магазинчики всегда переполнены покупателями. Кроме того, в понедельник не работают госучреждения, многие кафе и рестораны, а также национальная почтовая служба и банки.

В основе Дня благодарения лежат традиции, возникшие в период появления в Новом Свете первых переселенцев из Европы. В 1879 году канадский парламент постановил отмечать праздник 6 ноября и сделал этот день выходным, а в 1957 году было решено отмечать праздник сбора урожая во второй понедельник октября. Этим канадцы отличаются от жителей США, которые празднуют День благодарения в четвертый четверг ноября.