Чекунков заявил, что спутник в агломерации Владивостока станет лучшим новым городом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Проект планировки территории города - спутника Владивостока намерены подготовить к осени следующего года, когда в регионе будет проходить Восточный экономический форум. Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, Спутник станет лучшим городом в России.

"Наша ближайшая цель - подготовить детальный проект планировки территории и по поручению президента России мы должны сделать это к Восточному экономическому форуму 2022 года. Работа кипит. <…> Собрали лучшие умы: лучших урбанистов, лучших архитекторов. <…> Это будет лучший новый город в России, <…> самое качественное городской пространство", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также сообщил, что Приморье возьмет планку в 1 млн зарубежных туристов после пандемии.

"Приморье - это столица дальневосточного туризма. <...> Хорошо иметь город курортного типа, где могут также остаться дальневосточники, которые до того рассматривали для себя другие варианты. <...> Мы уверены, что после выхода из пандемии Приморье быстро возьмет планку в миллион зарубежных гостей. В Спутнике должны быть созданы и объекты культурного интереса, и парки, и городские пространства, которые послужат магнитами для туристов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Для сравнения он добавил, что до пандемии, за 2019 год Приморье посетило 5 млн туристов, из которых более 4 млн - россияне и более 760 зарубежных туристов.

Министр отметил, что дополнительные программы для переезда в Спутник не разрабатываются, в этом нет необходимости.

"Мы уверены, что если мы предложим жителям столицы Приморья качественное новое жилье принципиально нового уровня по привлекательной цене, то многие владивостокцы решат улучшить свои жилищные условия, переехав в Спутник, а цены на жилье в самом Владивостоке благодаря этому понизятся", - пояснил он.

В начале сентября на ВЭФ было подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек.

Ранее Чекунков сообщал о планах провести международный конкурс по выбору проектов города - спутника Владивостока. По словам министра, при проектировании города будет учитываться мнение жителей всего региона, так как "это проект для всего Приморья".