Эксперт считает необходимым запуск проектов самореализации молодежи на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Всероссийского межнационального союза молодежи Кантемир Хуртаев призвал запускать на Северном Кавказе больше проектов для самореализации молодежи и создания социальных лифтов.

"На Кавказе нужно как можно больше инициировать просветительских проектов, проектов, связанных с развитием критического мышления, проектов, направленных на создание социальных лифтов, на самореализацию молодых людей", - сказал Хуртаев на финальном очном этапе проекта "Школа кавказоведения", который открылся в понедельник в Пятигорске.

Он отметил, что "Школа кавказоведения" как раз связана с просвещением в части знания о Кавказе и число подобных проектов должно расти.

Кроме того, председатель Всероссийского межнационального союза молодежи добавил, что в настоящее время профессия кавказоведов востребована, особенно не хватает молодых специалистов в этой области.

"Несмотря на то, что в нашей стране есть много центров [по изучению Кавказа], возраст кавказоведов сильно постарел. Серьезных молодых ученых нет, потому что престиж в целом ученой профессии упал. Поэтому ниша достаточно вакантна и востребована", - сообщил Хуртаев.

Проект "Школа кавказоведения" реализуется Фондом региональных исследований "Страна", направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия - страна возможностей".