Бесплатные тесты на коронавирус появятся в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус введут в Северной Осетии в местах массового пребывания людей и во всех машинах скорой помощи. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Александр Руетов на заседании оперативного штаба республики.

"Бесплатные экспресс-тесты предлагается делать в местах массового пребывания людей, то есть это трудовые коллективы, учебные заведения, рынки, торгово-развлекательные центры, МФЦ, банки и так далее. В больницах, поликлиниках могут проводить бесплатное тестирование за счет средств ОМС", - сказал Реутов.

По указанию главы Северной Осетии Сергея Меняйло тестирование можно будет сделать и в каретах скорой помощи, которые выезжают на вызовы. "Нужно обеспечить кареты скорой помощи экспресс-тестом, чтобы на выезде тестировать", - сказал Меняйло.

Всего будет закуплено 20 тыс. тестов.