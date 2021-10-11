В Харькове впервые отметили День Башкирии

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Торжественная встреча соотечественников, посвященная празднованию Дня Башкирии, впервые состоялась на востоке Украины - в генеральном консульстве России в Харькове. На мероприятии можно было увидеть произведения традиционного народного творчества, послушать национальные песни и попробовать блюда башкирской кухни, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник руководитель генконсульства Игорь Демяненко.

"За 25 лет генконсульства это первый случай, когда мы таким образом отмечаем День народов России, день национальной диаспоры, день одного из народов России - башкирского", - отметил дипломат.

В торжестве приняли участие несколько десятков человек, часть из которых - представители башкирского и татарского обществ, проживающие сейчас на востоке Украины. На празднике прозвучали гимны России и Башкирии, был поднят ее флаг.

"Это было абсолютно душевное общение. У нас не было никакой специальной программы, но наши башкирские гости пели, читали стихи без всякой подготовки, рассказывали о своих традициях и о своих деревнях в Башкирии, откуда они родом", - рассказал Демяненко. Трогательной историей, по его словам, стал рассказ о том, как в годы войны в одной из деревень формировалась конная дивизия. "Только один генерал из этой дивизии на своем коне дошел до Берлина, а затем вернулся назад. И сейчас в этой деревне люди собрали деньги на создание памятника коню, который в свое время был в большом почете", - отметил дипломат.

Генконсул пояснил, что сейчас на востоке Украины действуют несколько организаций народов России, с которыми поддерживают культурные связи российские дипломаты. На празднике в понедельник одна из них - башкирский культурный центр "Курултай" - представила на территории дипломатического представительства материалы о истории, культуре, символике и традициях своего народа. Кроме того, гости принесли с собой разнообразные блюда башкирской кухни, приготовленные по старинным рецептам, представили образцы ручной вышивки в национальном стиле, а также предоставили всем присутствующим возможность услышать язык башкирского народа.

Демяненко подчеркнул, что генконсульство готово продолжать традицию подобных праздников и с представителями других живущих на Украине народов России, а также стран СНГ. "Двери генерального консульства открыты для всех соотечественников", - заверил дипломат.