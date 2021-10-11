Число коек для пациентов с коронавирусом увеличили на 20% на Ямале за неделю

ТАСС, 11 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за последнюю неделю увеличили почти на 20% коечный фонд в больницах для пациентов с коронавирусом. В настоящее время в регионе создано 862 места для таких заболевших, из них более 10% сейчас свободны, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"По состоянию на 11 октября 2021 года, в автономном округе развернуто 862 койки, из них 707 коек обеспечены кислородом, 87 коек с ИВЛ, 25 пациентов получают респираторную поддержку аппаратами ИВЛ. На госпитализации находятся 767 человек. <…> За последнюю неделю 141 койку добавили", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что в столице округа Салехарде открыт инфекционный корпус на 100 коек, а в крупнейшем городе ЯНАО Новом Уренгое - на 200 коек. При этом дополнительный коечный фонд при необходимости разворачивается в кратчайшие сроки. Также организован ежедневный мониторинг использования коек, перепрофилированных для оказания медпомощи пациентам с ковидом.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние недели в регионе фиксируется порядка 100 случаев заражения ковидом каждые сутки. В регионе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, но среди населения уже наблюдается активная иммунизация - более 170 тыс. человек привиты от ковида.