В Северной Осетии увеличат бригады скорой помощи из-за роста обращений с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи будет увеличено в Северной Осетии с 32 до 40. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Заместитель главного врача по филиалу Станции скорой медицинской помощи Таймураз Туаев выступил с инициативой увеличить количество бригад с 32 до 40. Сергей Меняйло (глава Северной Осетии - прим. ТАСС) поддержал предложение, а также заявил о необходимости создания кадрового резерва для скорой помощи", - говорится в сообщении.

По словам руководителей медучреждений Северной Осетии, отмечается рост обращений в ковид-стационары, в связи с чем увеличивается нагрузка и на скорую медицинскую помощь.

Увеличивается также количество заболевших среди детей как новой коронавирусной инфекцией, так и ОРВИ. В республиканской детской клинической больнице развернуто дополнительное отделение для детей с диагнозом COVID-19.