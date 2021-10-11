Более 9 тыс. человек оформили "Пушкинскую карту" в КБР

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Более 9 тыс. молодых жителей Кабардино-Балкарии (КБР) успели оформить "Пушкинскую карту", заработавшую в России с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства культуры региона Лина Мафедзова.

Молодежь Кабардино-Балкарии сможет бесплатно посещать спектакли пяти театров, двух музеев и трех государственных ансамблей региона с помощью новой культурной программы "Пушкинская карта".

"В Кабардино-Балкарии в новой культурной программе "Пушкинская карта" участвуют 11 культурных учреждений - все наши театры, концертные организации, музеи и филармония. Сегодня по Кабардино-Балкарии этих виртуальных карт уже выпущено более девяти тыс., это очень хороший показатель, но я думаю, что будет еще больше", - сказала Мафедзова.

На интернет ресурсах доступны афиши культурных учреждений КБР с подробным описанием мероприятий, которые могут посетить молодые люди. "Интересно то, что данную карту можно использовать не только на территории своего субъекта, но и по всей Российской Федерации. Замечательная программа, которая только стартовала будет интересна для молодежи, для популяризации культурного направления", - добавила она.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них перечисляет государство.

Программа доступна для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры по всей стране, их число в дальнейшем будет расти.