Начало рабочих смен скорректировали 11 крупных предприятий Самары из-за коронавируса

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Одиннадцать крупных предприятий Самары изменили начало рабочих смен для снижения нагрузки на общественный транспорт в часы пик с целью снижения распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Как сообщил первый заместитель главы г. о. Самара Владимир Василенко, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик 11 крупных предприятий скорректировали начало рабочих смен", - говорится в сообщении после доклада первого замглавы о ситуации с коронавирусом в регионе.

Уточняется, что в ближайшие три недели транспорт Самары будет оснащен 50 рециркуляторами воздуха, к 15 ноября будут приобретены 660 рециркуляторов.

Ранее в администрации Самары сообщали, что в неделю проводится около 80 рейдов по соблюдению масочного режима во всех видах общественного транспорта Самары. В выездных проверках, ежедневно организуемых профильным городским департаментом, участвуют не только его представители, но и автотранспортное предприятие-перевозчик, а также полицейские. Уточняется, что с начала года было оформлено более 350 протоколов.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 11 октября в регионе зафиксировано более 112,3 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 89,6 тыс. человек, еще порядка 4,1 тыс. пациентов умерли.