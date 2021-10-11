В больницы Ингушетии будут поставлять дополнительно 14 тонн кислорода

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены поставлять в больницы региона дополнительно 14 тонн кислорода из-за роста числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства республики.

"14 тонн кислорода будут дополнительно поступать в больницы Ингушетии, поставки дополнительных объемов кислорода в больницы связаны с ростом [числа случаев] заболевания. Обеспеченность лечебных учреждений кислородом на сегодняшний день составляет более 4 тыс. тонн и порядка 500 баллонов", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения региона Рукият Торшхоевой.

Как сообщается, на сегодняшний день в республике в пяти медучреждениях функционируют 470 коек для больных коронавирусом, в том числе 47 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 21,5 %.

"Работа в этом направлении продолжается в штатном режиме, проблем с нехваткой [кислорода] нет, потребность учреждений здравоохранения республики в кислороде будет зависеть от роста числа заболевших. Растет число заболевших и госпитализированных, и мы следим за тем, чтобы в больницах, где лечат ковидных больных, было все необходимое для лечения пациентов", - цитирует пресс-служба министра.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 66 случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 22 230 человек. Умер 341 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 20 446.