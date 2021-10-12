Всероссийский экономический диктант пройдет в регионах 12 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Всероссийский экономический диктант пройдет во всех регионах РФ 12 октября. В этом году количество заданий будет увеличено до 30, сообщили ТАСС в пресс-службе Вольного экономического общества России (ВЭО России).

"Двенадцатого октября 2021 года во всех регионах России напишут Всероссийский экономический диктант. Принять участие в акции можно онлайн с 5:00 до 22:00 по московскому времени на сайте Экономического диктанта", - рассказали в пресс-службе.

В текущем году Экономический диктант пройдет в пятый раз. В прошлом году экономические знания проверили более 183 тыс. человек из 85 регионов России и шести стран ближнего зарубежья. Согласно ожиданиям организаторов, участников юбилейной акции будет еще больше - около 190 тыс.

В юбилейной версии диктанта будет представлено 30 заданий - больше, чем в предыдущие годы. Они будут разделены на два уровня сложности - для школьников старших классов и для студентов совместно с другими возрастными категориями. Для успешного написания Экономического диктанта нужно иметь представление об экономической истории страны, разбираться в актуальной социально-экономической повестке и обладать базовой экономической грамотностью, пояснили в ВЭО.

"В современном быстро меняющемся мире каждому из нас необходима экономическая грамотность - это, в том числе, объективное представление о текущей социально-экономической повестке и моделях рационального экономического поведения, умение эффективно управлять личными финансами, оценивать финансовые возможности и риски. Уровень качества жизни населения, в том числе, связан с уровнем его экономической грамотности, поэтому мы уже пятый год проводим акцию", - привели в пресс-службе слова президента ВЭО России, президента Международного союза экономистов Сергея Бодрунова.

Все участники Экономического диктанта получат сертификаты после его написания. Ознакомиться с правильными ответами можно будет уже на следующий день - 13 октября их опубликуют на сайте акции.

Кроме того, по результатам диктанта будет составлен аналитический отчет об уровне экономической грамотности населения России. Также на основе анализа ответов учащихся школ, колледжей и вузов аналитическая группа Экономического диктанта разработает практические рекомендации для составителей школьных и вузовских программ по экономике.

Экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ) при участии Финансового университета при правительстве РФ, ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.