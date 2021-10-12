Эксперт: высокая смертность от COVID-19 может быть связана с поздним обращением к врачу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Позднее обращение к врачу и запоздавшее начало лечения болезни может являться одной из причин высокой смертности от коронавируса. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Одной из причин высокой смертности может быть то, что поздно очень начинается лечение, раскачка идет долго. Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней 7-10 уходит только на начало лечения. А вирус уже сейчас тоже стал более суровый - на четвертый день уже тяжелая пневмония", - сказал он.

Он отметил, что для того, чтобы избежать роста смертности от коронавируса, необходимо своевременно начинать диагностику, а также усовершенствовать методы лечения. "Сейчас лечение неадекватно тому, что происходит с изменениями вируса", - добавил врач.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 804 774 случая заражения, выздоровели 6 873 579 человек, умерли 217 372. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.