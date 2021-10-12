Ингушетия получила от Франции музыкальные пластинки начала XX века с национальными песнями

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Музыкальные пластинки с национальными и религиозными хоровыми песнями ингушей получила Ингушетия от Франции. Записи на пластинках датируются 1911-1918 годами, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Франко-ингушский исследовательский центр в Париже получил от Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана грампластинки с религиозными песнопениями в исполнении ингушей, записанными в 1911-1918-х годах. Речь идет о четырех дисках с записями "илли", что в переводе с ингушского значит "песня", исполненных мужским хором, и еще некоторыми аудио. Дореволюционные пластинки с национальными песнями переданы нашей республике", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пластинки были созданы французской звукозаписывающей фирмой "Path". В пресс-службе отметили, что записи уникальны тем, что позволяют услышать дореволюционное сольное и многоголосое пение ингушских исполнителей, а также ингушские шутки. Именно из песен исследователи узнают разные исторические детали, которые из-за невысокого уровня грамотности у населения прошлых лет не были зафиксированы в письменном виде.

"Народная музыка и сказания у ингушей имели глубокие корни и традиции, в последние два столетия часть народных песен стала обретать религиозную направленность. Самые ранние документальные источники фольклора, сказаний и песен, дошедшие до наших дней, были найдены во Франции, в книге Магомеда Джабагиева "Ингушские народные тексты" на ингушском и французском языках", - передает пресс-служба слова руководителя франко-ингушского исследовательского центра Исы Бокова.

Также в пресс-службе уточнили, что обнаружение записей в Национальной библиотеке Франции - результат работы франко-ингушского исследовательского центра, который продолжает свою поисковую работу в архивных центрах, университетских библиотеках и национальных музеях Франции, Германии и Польши.