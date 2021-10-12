В США умерла сотрудница Disney, проработавшая в компании 40 лет

ТАСС, 12 октября. Рути Томпсон, старейшая сотрудница The Walt Disney Company и долгожительница, умерла в США в возрасте 111 лет. Об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя компании.

По его сведениям, Томпсон в последние дни жизни Томпсон находилась в госпитале, принадлежащем Фонду кино и телевидения в Вудленд-Хиллз (штат Калифорния). Причина ее смерти не разглашается.

Рути Томпсон родилась в 1910 году в Портленде. Когда ее семья переехала в Лос-Анджелес, их дом находился в том же квартале, что и дом Роберта Диснея, дяди Уолта Диснея.

Томпсон посвятила около 40 лет своей жизни работе в Disney, начав с вакансии художника. Она приложила руку к созданию большинства знаменитых мультфильмов студии от "Белоснежки и семи гномов" до "Спасателей". В качестве руководителя отдела планирования сцен она помогала настраивать и наводить камеры, которые использовались для съемки анимированных сцен и фонового рисунка на пленке.

Благодаря своему опыту в обращении с камерой Томпсон одна из первых получила предложение стать частью международного объединения фотографов. Впрочем, в одном из ранних интервью она призналась, что никогда не мечтала о таком роде занятий.

Покинув Disney в 1975 году, Томпсон проработала в других анимационных студиях еще около десяти лет. "Микки Маус и я выросли вместе", - нередко повторяла она.