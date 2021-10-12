Представители восьми арктических стран обсудили расширение пограничного сотрудничества

ТАСС, 12 октября. Представители восьми стран - участниц Арктического форума береговых охран обсудили вопросы спасения на воде и реагирования на загрязнение морей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ФСБ России по восточному арктическому району.

"В городе Петропавловске-Камчатском состоялся Арктический форум береговых охран, в котором приняли участие представители восьми арктических государств: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции. <…> В настоящее время приоритетными направлениями сотрудничества в рамках форума являются поиск и спасение на море, а также реагирование на загрязнение морской среды", - говорится в сообщении.

Участники форума обсудили расширение сотрудничества в пограничной сфере, включая выявление, предупреждение и ситуационное реагирование на нарушения правовых режимов морских акваторий и противодействие угрозам в сфере морской безопасности.

Арктический форум береговых охран учрежден 30 октября 2015 в Нью-Лондон (США) в ходе встречи руководителей береговых охран государств - членов Арктического совета. Смена председательства происходит раз в два года. В апреле 2021 года Россия приняла председательство на форуме у Исландии.

Под председательством России совместно с зарубежными партнерами осуществляется подготовка к проведению командно-штабного учения в Салехарде в первом квартале 2022 года и многостороннего морского учения "Арктический патруль - 2023" в акватории Баренцева моря в апреле 2023 года.