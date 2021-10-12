Губернатор Техаса запретил принуждать жителей штата к вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор штата Техас республиканец Грэг Эбботт издал указ, согласно которому предприятия и организации на территории штата не имеют права требовать обязательной вакцинации против коронавируса от своих сотрудников или клиентов. Об этом он сообщил в понедельник в Twitter .

"Издаю указ о запрещении обязательной вакцинации какой-либо организацией", - написал он и добавил, что данный вопрос также вынесен на специальную сессию заксобрания штата.

Согласно тексту указа, "ни одна организация не имеет права никого принуждать к получению вакцины от COVID-19, будь то сотрудник или потребитель, который не согласен на вакцинацию по любым причинам личного характера, из-за религиозных убеждений или по медицинским соображениям".

Ранее власти Техаса запретили компаниям и учреждениям в штате требовать от его жителей предоставить подтверждение вакцинации от нового коронавируса в качестве условия оказания каких-либо услуг.

Техас входит в число наиболее экономически развитых американских штатов. Он занимает первое место среди них по объемам добычи нефти.