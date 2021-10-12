"Ъ": в России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Такое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Как сказал Хуснуллин газете, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови. "Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания", - сказал вице-премьер. Он уточнил, что смертность на дорогах с участием пьяных водителей снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в не связанных с алкоголем ДТП. "Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает", - пояснил вице-премьер.

МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта: колесного (автомобили), самоходного (спецтехника), водного, авиационного и железнодорожного. Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. МВД и Минздраву поручено проработать обязательную постановку на учет в наркодиспансеры лишенных прав за нетрезвую езду. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для оказавшихся повторно за рулем в нетрезвом виде, пишет газета.

Поручения подтвердил изданию источник в Росавиации, добавив, что предложения пока находятся на стадии формирования. В РЖД "Коммерсанту" поручения не прокомментировали.

"Инициатива о создании единого механизма лишения прав продолжает строгую политику выбора сотрудников метрополитена. <...> В рамках прохождения медкомиссии машинистов проверяют на пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам. Управление любым транспортным средством в нетрезвом виде для наших работников недопустимо и в нерабочее время", - сказали газете в Дептрансе Москвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он в прошлую пятницу на встрече с Хуснуллиным.