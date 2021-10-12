Венесуэла получила новую партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 октября. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в понедельник в Венесуэлу. Об этом сообщило посольство РФ в Каракасе в Twitter .

"Еще одна партия "Спутника V" уже в Каракасе!" - говорится в сообщении.

По данным посольства, в южноамериканскую республику доставили почти 800 тыс. доз препарата.

Замминистра здравоохранения Венесуэлы Марисела Бермудес отметила, что благодаря полученным дозам власти страны планируют до конца месяца достигнуть отметки в 70% жителей, вакцинированных как минимум одной дозой. "Сегодня мы можем сказать, что превысили отметку в 50% жителей, привитых первой дозой одной из вакцин, которые предлагает боливарианское правительство за счет стратегического альянса с Россией, Китаем и Кубой", - приводит ее слова на своем сайте телеканал "Венесолана де телевисьон".

По данным Минздрава, с начала пандемии в Венесуэле коронавирусом заразились 383 тыс. человек, умерли 4 617 заболевших.