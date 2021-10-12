Районам Хабаровского края передали партию машин скорой помощи

ХАБАРОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края передали 14 районом партию машин скорой помощи, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"21 специализированный автомобиль ГАЗ и УАЗ закупили на деньги из федерального бюджета. Медработникам и их пациентам будет тепло и удобно. Это немаловажный фактор кроме профессионализма врачей, фельдшеров и медсестер", - написал Дегтярев.

Новую технику получат медучреждения Нанайского, Верхнебуреинского, Амурского, Охотского, Бикинского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Аяно-Майского, Ульчского, имени Лазо, Солнечного, Ванинского, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.

Всего с начала осени по больницам и поликлиникам распределили 40 единиц транспорта. В пресс-службе краевого Минздрава ТАСС уточнили, что часть автомобилей закуплена за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ, еще часть поставлена Минпромторгом России по заявке региона.

Как отмечается на сайте краевого правительства, потребность врачей в транспорте стала чувствоваться особенно остро во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Из-за увеличения количества вызовов на дом нагрузка на медицинских работников возросла в несколько раз. Также важно оперативно доставлять в лаборатории материалы для анализов ПЦР-тестов.