Япония готовится в декабре начать вакцинацию населения от COVID-19 третьей дозой

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Японии готовится к тому, чтобы уже в декабре начать вакцинацию населения третьей дозой препарата от коронавируса. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая на пленарном заседании верхней палаты парламента.

"Мы ведем подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию третьей дозой самое ранее уже с декабря, - сказал он. - Правительство прилагает все усилия к гладкому проведению этой операции".

Ранее японские власти заявляли о том, что пожилые жители страны смогут привиться третьей дозой вакцины от коронавируса с начала 2022 года. Однако, по данным СМИ, нынешние темпы вакцинации позволяют ускорить этот процесс.

Согласно данным правительства, по состоянию на текущую неделю уже более 64% жителей страны получили две дозы вакцины. Одну дозу получили 73% населения Японии, которое составляет более 126 млн человек.

В Японии применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca.