Власти Хайнаня за три года привлекли на остров свыше 300 тыс. талантливых людей

ХАЙКОУ /Китай/, 12 октября. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань за три года привлекли на остров более 300 тыс. талантливых людей в рамках реализации проекта "Миллион талантов". Об этом сообщило агентство Синьхуа .

Программа "Миллион талантов" была запущена весной 2018 года. В рамках ее реализации власти Хайнаня запустили пять проектов по привлечению на остров талантливых людей и семь проектов по их обучению. Согласно плану, провинция планирует привлечь миллион талантов к 2025 году.

Как передает агентство Синьхуа, к концу июля текущего года власти провинции привлекли 309 тыс. талантливых людей, что символизирует собой реализацию первого этапа программы "Миллион талантов", нацеленного на привлечение 200 тыс. человек. В материале отмечается, что это значительно снизило потребность провинции в квалифицированных кадрах в рамках строительства на острове порта свободной торговли.

Как передает Синьхуа, несмотря на ограничения из-за пандемии, власти Хайнаня содействуют привлечению на остров не только граждан КНР, но и представителей других государств. С апреля 2018 года до конца июля текущего года иностранцам было выдано более 9 тыс. разрешений на жительство с правом вести трудовую деятельность. При этом только в январе-июле этого года было выдано 1,5 тыс. таких документов.

В материале также отмечается, что активному привлечению талантливых специалистов в провинцию способствует ряд преференциальных политик в рамках строительства на острове порта свободной торговли.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.