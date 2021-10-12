В Хакасии продлили режим антиковидных ограничений до 14 ноября

ТАСС, 12 октября. Власти Хакасии продлили режим ограничений, действующий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, до 14 ноября. Об этом на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 14 ноября 2021 года. Решение о дальнейших ограничениях установленного режима будет приниматься с учетом тенденций развития в регионе эпидемиологической ситуации", - сообщил Коновалов.

С 12 октября посещать заведения общепита, учреждения культуры и искусства, спортивные сооружения, включая спортивные клубы и фитнес-центры, а также кинотеатры и бани можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о том, что человек переболел коронавирусом. Несовершеннолетние могут посещать перечисленные организации только в сопровождении родителей, имеющих один из указанных выше сертификатов.

Ранее режим ограничений в Хакасии был продлен до 17 октября. Общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 180 тысяч. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию более 155 тысяч человек.

С начала пандемии, по данным федерального оперштаба, в республике зафиксировано более 40 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, более 35 тыс. пациентов выздоровели, 1,1 тыс. человек умерли.