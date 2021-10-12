"Известия": интерес российской молодежи к книгам вырос на 62,7% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рост читательской активности наблюдается среди российской молодежи возраста 16-19 лет и 20-24 лет. Их интерес к чтению вырос в среднем на 62,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом, рассказал руководитель комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза (РКС), генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев газете "Известия".

"За это время (в период пандемии) втрое увеличилось число сообщений о книгах и их авторах в соцсетях: с 5 млн упоминаний тогда до 14 млн сегодня", - рассказал он газете, подчеркнув, что для индустрии это существенный прогресс. Для сравнения, количество постов о фильмах и актерах насчитывает более 700 млн ежегодно. "Свой вклад внесли связанные с ковидом ограничения на посещение массовых мероприятий. Те, у кого вечно не хватало времени на чтение, открыли для себя мир книг", - отметил Капьев.

Выбирая литературу, подростки в большей мере склонны доверять сверстникам, чем взрослым. Они читают то, что популярно в их компании или школе, сказала изданию заведующая сектором рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Наталья Козловская. Среди популярных книг эксперт назвала антиутопии, манги и фэнтези: "Тени Радовара" Марлуса Морсхейса, "Тайны Лариспема" Люси Пьерра-Пажо, "Субмарин" Андреаса Эшбаха, "Через сто лет" Эдуарда Веркина.