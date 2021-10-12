В Башкирии вводится самоизоляция для невакцинированных пожилых граждан

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Обязательная самоизоляция вводится в Башкирии для жителей старше 65 лет, которые не привились от коронавируса. Ограничение начнет действовать с 13 октября, сообщил глава республики Радий Хабиров в среду на оперативном совещании в правительстве.

"Мы с нашим Минздравом проанализировали смертность [от коронавируса], это в основном люди старше 60 лет, имеющие тяжелые заболевания. Вы знаете, ко мне обратились руководители госпиталей и попросили ввести нормы самоизоляции для пожилых людей. В этой связи мы на оперативном штабе договорились, я сегодня подпишу указ - с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован", - сообщил Хабиров.

Со вторника в регионе вступили в силу новые ограничения - для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.

По данным оперштаба, по состоянию на 12 октября суточный прирост зараженных коронавирусом составил 636, всего случаев - 73 512. Лечение в стационарах получают 1 095 пациентов, амбулаторно - 6,5 тыс. Развернуто 8 055 коек инфекционного профиля, из них занято 90%.