Эксперт: новая вакцина от COVID-19 понадобится при снижении эффекта от существующей до 50%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новая вакцина от коронавируса нового типа будет нужна, если эффективность существующих препаратов снизится до 50% и ниже. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Мутации вируса происходят постоянно и непрерывно, а отбор ведет к тому, что он совершенствуется в своей борьбе, в том числе с вакцинным иммунитетом коллективным. И никто не исключает того, что в результате мутации этой и отбора иммунитет вируса к вакцинному иммунитету еще уменьшится. А если он станет меньше 50%, вакцинация станет практически бессмысленной, и нужно будет делать новую вакцину. Нужно быстро вакцинироваться сейчас тем, что есть, чтобы не пройти еще один круг", - сказал он.

По мнению Жемчугова, рост заболеваемости происходит в первую очередь из-за мутаций вируса, которые уже снизили эффективность вакцин примерно на 30%. Также он отметил, что сейчас чаще стали заболевать молодые люди.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 804 774 случая заражения, выздоровели 6 873 579 человек, умерли 217 372. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.