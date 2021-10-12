В Марий Эл к 2022 году разработают два турмаршрута, посвященных религии народа мари

ТАСС, 12 октября. Власти Марий Эл совместно с организацией Марийской традиционной религии к началу 2022 года разработают два туристических маршрута, знакомящих туристов с элементами традиционной религией народа мари. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

"Разработка паломнических и туристических маршрутов, ведется совместно с центральной религиозной организацией Марийской традиционной религии Республики Марий Эл. В маршрут могут быть включены объекты, знакомящие с аутентичными марийскими обрядами и обычаями. К началу нового туристического сезона 2022 года планируется разработать два туристических маршрута событийной направленности, которые помогут увеличить посещаемость региона туристами", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Отмечается, что в 2021 году в республике зарегистрировано почти 270 турмаршрутов и экскурсий, из них около 60% охватывают материальную и духовную культуру народов мари.

Ранее сообщалось, что глава республики Александр Евстифеев поручил республиканскому министерству молодежной политики, спорта и совместно с централизованной религиозной организацией Марийской Традиционной Религии разработать паломнические и туристические маршруты, с учетом корректного отношения к культам Марийской традиционной религии.

Марийская традиционная религия - язычество, включающее в себя исторически сложившуюся систему представлений, ритуалов, этических норм, основанных на вере в сверхъестественное.