Фиджи откроет свои границы для привитых туристов из нескольких стран с 11 ноября

СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Фиджи с 11 ноября откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов из нескольких стран. Как сообщил во вторник премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама в список войдут Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Катар, Новая Зеландия, ОАЭ, Республика Корея, США, Сингапур, Франция, Швейцария, Япония и большинство тихоокеанских островных стран и территорий.

По словам премьера, с 11 ноября на территории архипелага будет действовать политика "нет прививки - нет полета", а существовавшие ранее требования об обязательном карантине будут упразднены для полностью вакцинированных туристов. "Туристы из стран - партнеров по бескарантинному режиму путешествий будут избавлены от любых [санитарных] ограничений с 11 ноября до официального открытия границ страны, запланированного на 1 декабря", - сказал Баинимарама в эфире местной радиостанции Fijivillage, уточнив, что отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до полета, останется обязательным требованием для всех прибывающих в республику.

В целях безопасности в первые 72 часа пребывания на территории Фиджи туристы будут несколько ограничены в передвижениях, им придется оставаться в пределах своих отелей, однако затем, сдав тест на коронавирус, они смогут свободно перемещаться по всей территории страны. Туристы из других стран должны провести не менее 10 дней в изоляторе на территории Фиджи или в любом из государств - партнеров по бескарантинному режиму.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Фиджи 19 марта прошлого года, однако после этого страна долгое время (с 5 июня 2020 года по 19 апреля 2021 года) считалась свободной от инфекции. 20 апреля в стране была зафиксирована масштабная вспышка COVID-19, в ходе которой были инфицированы более 51 тыс. человек, 653 из них умерли от последствий заболевания. По данным Минздрава Фиджи, около 500 тыс. взрослых жителей страны (более 80%), в которой проживают свыше 935 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации.