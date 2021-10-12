Фитнес-сообщество попросило Титова оказать содействие в отмене QR-кодов в регионах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой помочь с отменой QR-кодов для допуска в спортзалы в регионах. Об этом сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Национальное фитнес-сообщество просит оказать содействие субъектам предпринимательства сферы физической культуры и спорта в снятии и дальнейшем недопущении на территории РФ ограничительных барьеров по системе QR-кодов, губительных для отрасли, а также создать рабочую группу по внедрению единых стандартов поддержки всех регионов России", - отмечается в письме.

Как указала Силина, в некоторых регионах уже ввели систему допуска на объекты отрасли по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации против коронавируса или отсутствии заболевания. Из-за этого, по ее данным, "потребительский спрос в ряде регионов упал на 95%, как следствие, "рухнули" продажи клубных карт и дополнительных услуг, в геометрической прогрессии растут обращения клиентов по возвратам денежных средств за клубные карты". В связи с этим автор письма прогнозирует "волну банкротств в российской фитнес-отрасли".

При этом Национальное фитнес-сообщество совместно с главами региональных представительств организации разработали и внедрили ряд мотивационных программ по стимулированию населения к вакцинированию: предоставляется специальная стоимость на услуги фитнес-клубов, разыгрываются лотереи, предоставляются различные бонусы и скидки, проводятся информационно-разъяснительные встречи совместно с представителями медицинского сообщества, организуются оперативные выезды мобильных прививочных бригад.

Ранее в фитнес-сообществе спрогнозировали убытки в пределах 50-200 млн рублей в месяц для представителей отрасли в тех российских регионах, где введены и анонсированы ограничительные меры в виде допуска посетителей по QR-кодам. Так, в Астраханской области рынок фитнес-услуг уже потерял около 51 млн рублей. В этом регионе с 23 июля по 8 августа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки фитнес-залы были полностью закрыты, а с 8 августа для их посещения стало необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест или QR-код о полной вакцинации.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.