Президент Филиппин предложил не решающихся прививаться от COVID-19 вакцинировать во сне

БАНГКОК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил делать прививку людям, которые не решаются вакцинироваться от коронавируса, во время сна. Об этом он заявил во время телевизионного обращения, которое было показано во вторник правительственным телеканалом PTV .

"Я знаю, что многие все еще не хотят [прививаться], - констатировал он. - Это проблема тех, кто не хочет вакцинироваться". "Давайте заберемся [к ним] домой и сделаем прививку, [пока] они спят", - предложил Дутерте, заявив о готовности возглавить инициативу. При этом он напомнил людям, что, помимо прохождения иммунизации, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса в республике.

На Филиппинах использовали почти 50 млн доз различных вакцин от коронавируса. Иммунизацию завершили более 23 млн человек. Власти страны рассчитывают привить к концу этого года до 70 млн человек.

Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, участвующим в массовых мероприятиях. В начале июня он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам. Кроме того, Дутерте призывал сидеть дома граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса, а также запрещал филиппинцам выбирать, какой вакциной иммунизироваться, подчеркивая, что все одобренные местными властями препараты эффективны.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 110 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных в республике превысило 2,67 млн, вылечились более 2,53 млн человек, умерли 39,6 тыс. пациентов.