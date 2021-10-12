Исследование: у 30% руководителей не происходит конфликтов со своими подчиненными

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Конфликты с сотрудниками не происходят у 30% россиян, занимающих руководящие должности. Это следует из данных исследования компании Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

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"По результатам опроса, у 30% руководителей не случается конфликтов с командой. У 44% опрошенных россиян конфронтация связана с профессиональными качествами сотрудников, у 15% - с неверно принятыми решениями, у 6% - с зарплатой, каждый двадцатый (5%) ссорится по личным причинам", - говорится в исследовании.

Кроме того, 77% респондентов на руководящих должностях решают проблемные ситуации с помощью поиска компромисса, при этом 11% просто перестают работать вместе с конфликтными работниками, а 9% предпочитают оставаться при своем мнении и ждать, когда инцидент будет исчерпан, еще 3% для решения споров привлекают третью сторону.

При этом 47% не занимающих руководящих должностей отметили, что у них не случается конфликтов с начальством, а 23% респондентов ссорятся с вышестоящими коллегами по причине неверно принятых решений, 13% - из-за профессиональных качеств, каждый десятый - из-за вопросов, связанных с зарплатой, 7% - по личным причинам.

В свою очередь 53% опрошенных решают проблемные ситуации через поиск компромисса, 36% остаются при своем мнении, 9% меняют работу, 2% идут до конца и привлекают третью сторону для решения конфликта.

Качества руководителя

Среди качеств хорошего руководителя опрошенные россияне ценят профессионализм (20%), стратегическое видение (15%), спокойствие (12%), стрессоустойчивость (11%) и вежливость (11%), коммуникабельность (10%), рациональность (9%), эрудированность (7%), харизматичность (5%).

По данным исследования, 47% не стремится стать руководителями, в то время как 20% намерены добиться этого в ближайший год, 17% сообщили, что их решение будет зависеть от конкретной компании, 16% надеются на повышение, но пока не составляли конкретных планов по достижению цели.

Об исследовании

Опрос проходил на портале Rambler с 6 по 11 октября 2021 года среди более 2 млн пользователей, из них 30% женщин и 70% мужчин.