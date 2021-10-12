Опрос: негативное влияние несчастной любви на профессиональный рост отметили 29% мужчин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Почти треть российских мужчин отмечают негативное влияние несчастной любви на карьерный рост. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, проведенном во всех округах России среди 1600 представителей экономически активного населения и 500 менеджеров по персоналу из всех округов страны в период 23 сентября - 8 октября 2021 года.

"Мнение о том, что неразделенная любовь может стать двигателем карьеры, более популярно среди женщин, чем среди мужчин (19% против 10%). Напротив, в пагубном влиянии личных драм на профессиональный рост чаще убеждены мужчины (29% против 23% среди женщин). В целом взаимосвязь несчастной любви и карьеры видит 41% россиян: каждый четвертый (26%) отмечает, что неудачи в личной жизни скорее препятствуют профессиональным достижениям, а 15% что скорее содействуют. 37% россиян говорят, что несчастная любовь никак не сказывается на карьерном росте", - говорится в исследовании.

Во влиянии счастливой любви на карьеру уверены 56% россиян: практически каждый второй (49%) считает, что она скорее способствует карьере, а 7% опрошенных думают, что счастье в личной жизни препятствует рабочим достижениям. В том, что отличные отношения с любимым человеком никак не влияют на достижения в работе, уверены 29% опрошенных.

Среди работодателей нет единого мнения о том, как любовь сказывается на рабочих процессах: 30% из них убеждены в положительном воздействии влюбленности на трудоспособность сотрудников, а 29% - в отрицательном. При этом 17% рекрутеров уверены, что состояние влюбленности никак не влияет на рабочий настрой.