Дожди придут в Московский регион 13 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Жителей Москвы и Подмосквовья ждет последний день теплой и сухой погоды, воздух прогреется до плюс 14 градусов, а в среду пойдут дожди. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня последний день сухой погоды, и уже начиная с завтрашнего дня в Москву придут дожди. Правда сильными они не будут. Завтра погода станет пасмурной и влажной. Ночью станет теплее, а днем холоднее. Сегодня последний день, когда на нас влияет уходящий антициклон", - рассказал он.

Во вторник по Москве ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до плюс 11-13 - в Москве, плюс 9-14 - в Подмосковье. Ветер южный и юго-восточный, будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление, по его словам, вернется в норму, опустится до 747 мм ртутного столба.