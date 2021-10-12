Число ушедших на дистанционное обучение в ХМАО в школах снизилось за неделю вдвое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 октября. /ТАСС/. Учеников 373 классов Ханты-Мансийского автономного округа переведли на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Полностью дистанционно учатся три школы региона, сообщил во вторник ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Ранее он сообщал ТАСС, что удаленно в начале октября учились почти 400 классов. Полностью на дистанционное образование перевели шесть школ.

"На дистанционном обучении сейчас находятся 373 класса в Югре. Это порядка 7 тыс. обучающихся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полностью на дистанционное обучение перевели три школы в Ханты-Мансийском районе. Он добавил, что на текущей неделе с дистанционного обучения к обычному формату занятий вернулись 439 классов.

С 7 сентября, когда зафиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 53%. По состоянию на 11 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,3 тыс., выздоровели 73,3 тыс. человек, умерли 1 138 пациентов.