Иркутск и Иркутский район не успеют уйти от второй смены в школах к 2025 году

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Иркутск и Иркутский район из-за большого числа школьников, учащихся во вторую смену, и высокой потребности в новых учебных местах не успеют к 2025 году перевести все школы на односменный режим, как того требует поставленная президентом России задача. Об этом во вторник сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов на заседании общественного совета при законодательном собрании региона.

"Наибольшая доля школьников, обучающихся во вторую смену, в Иркутской области приходится на Иркутск и Иркутский район. <…> Мы к 2025 году по этим двум муниципальным образованиям односменного режима обучения не достигнем. Задача на сегодняшний день стоит не допустить введения третей смены - по ряду субъектов риск такой есть - и максимально снизить показатель по субъектам Российской Федерации по второй смене. Собственно эти две основные задачи мы для себя ставим", - сказал Парфенов.

Он сообщил, что в Иркутской области в две смены работают 263 школы из 884-х. Во вторую смену учатся 272,5 тыс. детей. В Иркутске это более 34 тыс. школьников - 41% от общего числа учеников школ, в Иркутском районе - свыше 6 тыс. детей, или 37%.

Строительство новых школ, по словам Парфенова, является основным решением проблемы. Однако, если в Иркутском районе для этого нет серьезных препятствий, то в Иркутске они есть и связаны с дефицитом земельных участков. Поэтому в Иркутске планируют выходить из ситуации путем строительства пристроев к уже существующим школам, создавая тем самым образовательные комплексы. Также, по мнению министра, можно задействовать площади средних профессиональных учебных заведений для организации обучения школьников.

Как рассказал Парфенов, в 2021 году в Иркутской области строят 19 школ в общей сложности на 9 186 мест. До конца года введут в эксплуатацию семь школ, одна из них находится в Иркутске, две - в Иркутском районе. Также регион подал заявку на привлечение федерального финансирования на строительство трех пристроев к школам в Иркутске. Кроме того, в Приангарье в 2023-2024 годах планируют построить восемь школ на условиях государственно-частного партнерства, из них пять в Иркутске и одну в Иркутском районе. Для этого подали заявки на участие в отборе, который проводят Министерство просвещения России и госкорпорация ВЭБ.РФ. Однако, как сообщил Парфенов, отбор до сих не прошел, что создает риск несвоевременного начала строительства и ввода школ в эксплуатацию.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил регионам о необходимости ликвидации вторых смен в школах к 2025 году. Строительство школ ведется по национальному проекту "Образование".