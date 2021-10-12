Первый Международный кинофестиваль "Форма жизни" пройдет в ноябре в Пермском крае

ПЕРМЬ, 12 октября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Форма жизни", посвященный вопросам экологии, пройдет в Пермском крае в ноябре. На протяжении пяти дней участники фестиваля представят российские и мировые киноновинки в области документалистики, посвященной вопросам окружающей среды и всех форм жизни, рассказали в пресс-службе Киностудии имени М. Горького.

"Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края и "Пермской синематеки" с 24 по 28 ноября 2021 года проводит I Международный кинофестиваль "Форма жизни", посвященный вопросам сохранения окружающей среды и всех форм жизни, представленных на планете", - говорится в сообщении студии.

Фестиваль призван помочь в решении важнейших, по мнению организаторов, проблем современности - вопросов экологии и переработки отходов, сохранения и использования природных недр, а также взаимоотношения дикой природы и человека. "Тема кинофестиваля - сохранение и преумножение природных возможностей нашей планеты, разумное потребление ресурсов и гражданская позиция в области экологии, уверена, найдет широкий отклик в сердцах и умах пермского зрителя", - приводятся в сообщении слова гендиректора Киностудии им. М. Горького Юлианы Слащевой.

При этом региональные власти оказывают поддержку киноиндустрии и развитию кинопроизводства. "В Пермском крае действует программа по развитию кинопроизводства, одним из направлений которых является поддержка кинофестивалей российского масштаба, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Поэтому мы приветствуем создание в регионе новых кинофестивальных площадок, на которых участники и зрители могут дискутировать, обсуждать и решать самые актуальные проблемы сегодняшнего дня".

Программа фестиваля

В рамках фестиваля пройдет два конкурса: международный и национальный, а также несколько внеконкурсных программ. В конкурсную программу отбираются российские и зарубежные документальные, экспериментальные, научно-популярные, учебные и образовательные фильмы, снятые за последние два года. Победителей международного конкурса определят члены жюри из разных стран.

Разыграют призы по следующим номинациям: Гран-при кинофестиваля, призы "За лучшую режиссуру", "За лучший сценарий", "За лучшую операторскую работу", "За лучший фильм", "За гражданскую позицию художника", "Специальные призы жюри".

Ожидается, что на фестивале представят российские и мировые киноновинки в области документалистики, посвященной вопросам окружающей среды и всех форм жизни. На примерах документального и экспериментального кино представят аспекты взаимоотношений человека и окружающей среды.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.