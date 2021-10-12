В Воронежской области заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза за месяц

ВОРОНЕЖ, 12 октября. /ТАСС/. Воронежские медики отметили рост заболеваемости коронавирусом в регионе с сентября в 2,5 раза - до 33 тыс. человек. Это в 1,5 раза больше максимальных показателей осени 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"В последние недели в нашем регионе отмечается беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19, которая только за месяц увеличилась в 2,5 раза. Уровень заболеваемости уже сейчас превышает максимальный уровень осени 2020 года в полтора раза. Каждый день более 700 наших жителей поступают в больницы с тяжелыми формами и осложнениями коронавируса. В настоящий момент болеют более 33 тыс. жителей региона, из них более 6 тыс. находится на лечении в ковидных стационарах", - цитирует пресс-служба главу департамента здравоохранения региона Александра Щукина.

Чиновник призвал жителей Воронежской области сделать прививку от коронавируса. "В нашем регионе нет ни одного случая тяжелых осложнений или смерти после вакцинации против COVID-19. До выработки иммунитета после прививки очень важно предохранить себя от параллельного инфицирования, для чего нужно снизить число контактов, носить маску и соблюдать дистанцию. Да, вакцинированные люди тоже заболевают коронавирусом, но в 10-15 раз реже, чем те, кто не прививался", - цитирует пресс-служба Щукина.

В регионе более 756,2 тыс. человек сделали прививку от коронавируса, это составляет 49,8% от плана по вакцинации 80% взрослого населения региона (всего планируется привить 1 516 376 человек). Двумя компонентами привились 713 971 человек.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировали 139 956 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 532 человека, 6 146 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, закрыли все концертные площадки, вещевые рынки, запретили посещение зрителями спортивных мероприятий, с 11 октября ввели систему пропуска по QR-кодам в некоторые учреждения и самоизоляцию для людей старше 65 лет. С 12 октября все школьники и большинство студентов региона перешли на дистанционное обучение.