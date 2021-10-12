Обязательную вакцинацию ввели для части жителей Курганской области

"Обеспечить с 13 октября 2021 года проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: образования, в том числе дополнительного; здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в тексте документа.

Как уточняется в постановлении, обязательной вакцинации также подлежат сотрудники, которые работают в сфере торговли, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, а также санаторно-курортных организаций, такси, кинотеатров, концертных залов и других. Компании обязаны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 1 ноября, а вторым - до 1 декабря. Непривитых необходимо будет перевести на дистанционный режим работы. Требования постановления не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

По данным из документа, интенсивность прироста количества заболевающих коронавирусом в Курганской области возросла с 4 октября. В регионе зарегистрировали недельный прирост заболеваемости на 20,16%.

Ранее в Курганской области ввели ограничения на посещение спортивных и культурных учреждений из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Допускаться до их посещения будут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад. По данным на 11 октября, в Курганской области с начала пандемии зафиксировали 35 177 случаев коронавируса.