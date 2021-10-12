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Обязательную вакцинацию ввели для части жителей Курганской области

Привиться обяжут работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, а также торговли, общепита, такси

ТАСС, 12 октября. Главный государственный санитарный врач по Курганской области Григорий Хохлов подписал постановление об обязательной вакцинации 19 отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник.

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"Обеспечить с 13 октября 2021 года проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: образования, в том числе дополнительного; здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в тексте документа.

Как уточняется в постановлении, обязательной вакцинации также подлежат сотрудники, которые работают в сфере торговли, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, а также санаторно-курортных организаций, такси, кинотеатров, концертных залов и других. Компании обязаны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 1 ноября, а вторым - до 1 декабря. Непривитых необходимо будет перевести на дистанционный режим работы. Требования постановления не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

По данным из документа, интенсивность прироста количества заболевающих коронавирусом в Курганской области возросла с 4 октября. В регионе зарегистрировали недельный прирост заболеваемости на 20,16%.

Ранее в Курганской области ввели ограничения на посещение спортивных и культурных учреждений из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Допускаться до их посещения будут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад. По данным на 11 октября, в Курганской области с начала пандемии зафиксировали 35 177 случаев коронавируса.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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