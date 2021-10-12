Общественная экспедиция не выявила превышения радиации на плавучей АТЭС на Чукотке

ТАСС, 12 октября. Первая общественная экспедиция посетила плавучую атомную теплоэлектростанцию на Чукотке. Экологи провели замеры и не выявили на станции превышения радиации, сообщается во вторник на сайте городского округа Певек.

"Город Певек Чукотского АО и самую северную из АЭС - плавучую атомную теплоэлектростанцию - на минувшей неделе посетила первая общественная экспедиция. В числе главных задач, стоящих перед участниками, были сбор и анализ данных о состоянии экологической и радиационной безопасности ПАТЭС, а также экспертная оценка и передача всех полученных данных широкой общественности. <…> Результаты измерений показали, что радиационный фон в районе расположения плавучей атомной станции и в Певеке полностью сформирован естественными источниками: природные радионуклиды и космическое излучение. Так, среднее значение мощности дозы на ПАТЭС составляет 0,07 мкЗв/ч, в самом Певеке - 0,12 мкЗв/ ч", - говорится в сообщении.

Измерения проводились в присутствии журналистов из Германии, Англии, США, Австрии и Франции. "В ходе экспедиции на промплощадке ПАТЭС, а также прилегающей территории и в самом городе Певек было выполнено свыше 20 измерений, при этом искусственных радионуклидов на обследуемых площадках обнаружено не было. Таким образом, сделаны выводы о том, что эксплуатация ПАТЭС не вносит никакого негативного вклада в изменение радиоэкологической ситуации в регионе",- цитируют в сообщении руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексея Екидина.

ПАТЭС предназначена для выработки электрической и тепловой энергии, состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории. Проект по введению в эксплуатацию ПАТЭС предназначен для надежного круглогодичного тепло- и электроснабжения удаленных районов Арктики и Дальнего Востока, обеспечения энергией основных горнодобывающих компаний, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле. Она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек.