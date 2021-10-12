Более 1,1 тыс. человек умерли после заражения коронавирусом в ХМАО с начала пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 октября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе от последствий коронавируса умерли девять человек, сообщил во вторник региональный оперативный штаб. С начала пандемии в регионе умерли свыше 1,1 тыс. человек.

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По данным регионального оперштаба, максимум суточной смертности от последствий коронавируса в Югре с начала пандемии - девять человек, столько было зафиксировано 20 ноября 2020 года.

"За весь период пандемии в Югре от коронавируса умерли 1 147 человек", - говорится в сообщении оперативного штаба.

С 7 сентября ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос на 58%. По состоянию на 12 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,5 тыс. (плюс 215 за последние сутки), выздоровели 73,5 тыс. человек.