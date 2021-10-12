Путин заявил, что Россия создаст не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году

НОВО-ОГАРЕВО, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.

Выступая во вторник по видеосвязи на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, глава государства отметил, что в РФ "реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий".

"Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника, всего же, считая особо охраняемые природные территории регионального и местного значения, другие формы охраны, под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России, а это, поверьте, по-настоящему огромные пространства", - подчеркнул Путин.

"При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий", - заявил российский президент.

Международное сотрудничество в защите природы

Международное сотрудничество в защите природы должно опираться на научные данные и учитывать суверенитет государств над природными ресурсами, сказал Путин.

По словам российского лидера, задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной, и Москва полностью поддерживает "идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов".

"Причем такое взаимодействие должно осуществляться с опорой на общепризнанные научные данные, четкую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью", - сказал Путин.