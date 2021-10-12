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Число закрытых групп в детских садах Ямала выросло на 60% за две недели

На дистанционное обучение перевели 130 классов и 78 групп в детсадах

ТАСС, 12 октября. Работу почти 80 групп в детских садах Ямало-Ненецкого автономного округа временно приостановили из-за случаев заражения коронавирусом, что на 60% больше показателя двухнедельной давности. При этом число переведенных на дистанционное обучение классов в школах осталось на том же уровне, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования округа во вторник.

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По данным на 28 сентября, на карантине находились ученики 129 классов, в детских садах закрыли 49 групп.

"На дистант переведены 130 классов и 78 групп в детсадах", - сказала собеседница агентства.

В учреждениях принимаются повышенные меры эпидбезопасности: регулярная дезинфекция, температурный контроль.

С начала пандемии на Ямале выявили более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние недели в регионе фиксируется порядка 100 случаев заражения коронавирусом каждые сутки. В регионе ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, но среди населения уже наблюдается активная иммунизация - более 170 тыс. человек привились от коронавируса. 

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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