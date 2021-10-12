Путин заявил, что Россия будет принимать дополнительные меры для борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские власти намерены принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в видеообращении к конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

"Мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов", - заверил он.

Путин отметил, что благодаря колоссальной поглощающей способности своих лесов Россия вносит весомый вклад в решение глобальных экологических, климатических проблем, способствует реальному сохранению биоразнообразия. "Напомню, что на долю России приходится 20% мировых запасов леса", - добавил президент.