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Путин: Россия рассчитывает на широкое участие стран в форуме по сохранению популяции тигра

Президент РФ пригласил представителей других стран на форум по сохранению популяции тигра, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2022 года.

НОВО-ОГАРЕВО, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил представителей других стран на Международный форум по сохранению популяции тигра, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2022 года.

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"Хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке", - сказал глава российского государства в видеообращении к конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. "Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что защита редких видов фауны и флоры гарантируется в РФ на государственном уровне. "И принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра", - отметил президент России. "И мы продолжим все эти усилия, в том числе в координации с нашими зарубежными партнерами", - заверил российский лидер.

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