Жириновский сообщил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва заболели COVID-19

"Мы полтора года назад сказали: "Маски наденьте и перчатки". Не надели, вот и получили - пять депутатов умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице. Они еще не вошли в здание. Они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли", - сказал Жириновский журналистам во вторник.

Он добавил, что "по всей стране, по всей планете Земля нужна тотальная дезинфекция". "У нас в стране умирают тысячи человек - это что такое? Элементарно не соблюдают правила [защиты]", - отметил лидер ЛДПР.

Госдума нового восьмого созыва во вторник проведет свое первое пленарное заседание, депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов.