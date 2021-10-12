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Пандемия COVID-19

Жириновский сообщил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва заболели COVID-19

Лидер ЛДПР заявил, что "по всей стране, по всей планете Земля нужна тотальная дезинфекция"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что 11 депутатов Госдумы восьмого созыва находятся в больнице в связи с коронавирусной инфекцией.

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"Мы полтора года назад сказали: "Маски наденьте и перчатки". Не надели, вот и получили - пять депутатов умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице. Они еще не вошли в здание. Они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли", - сказал Жириновский журналистам во вторник.

Он добавил, что "по всей стране, по всей планете Земля нужна тотальная дезинфекция". "У нас в стране умирают тысячи человек - это что такое? Элементарно не соблюдают правила [защиты]", - отметил лидер ЛДПР.

Госдума нового восьмого созыва во вторник проведет свое первое пленарное заседание, депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия COVID-19
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