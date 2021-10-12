Работникам Приволжского медуниверситета выплатят по 5 тыс. рублей за прививки от ковида

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники Приволжского исследовательского медицинского университета получат по пять тыс. рублей за прививки от коронавируса, сообщил во вторник на своей странице в Instagram ректор вуза Николай Карякин.

"5 000 рублей за вакцинацию от COVID-19. Вводим разовую стимулирующую надбавку для сотрудников нашего университета, которые вакцинируются в период с 7 октября по 30 ноября", - написал он.

Выплаты будут осуществляться при наличии сертификата профилактической прививки, подтвержденного QR-кодом с портала госуслуг.

По состоянию на понедельник в регионе привиты 50% работников образовательных организаций, 80% работников социальной сферы и только 11% сотрудников промышленных предприятий.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 176,4 тыс. случаев заражения, 160,2 тыс. человек выздоровели, 6,9 тыс. умерли. В области введен масочно-перчаточный режим, запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы навынос. Допуск в учреждения кино и культуры осуществляется по "Мультипассам" либо по сертификату о вакцинации. Не менее 30% от общей численности сотрудников переведены на удаленную работу, введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.